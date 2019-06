Europese ruimtevaartorganisatie ESA gaat komeet onderscheppen

Wie zijn de onderzoe­kers van Bellingcat?

11:31 Ze komen keer op keer met opvallende rapporten en onderzoeken: over de betrokkenen bij het neerhalen van MH17, over de vergiftiging van dubbelspion Skripal in Groot-Britannië of over gifgasaanvallen in Syrië. Wie zijn de burgeronderzoekers van Bellingcat?