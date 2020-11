Europese toestemming Boeing 737 MAX waarschijnlijk in januari

Groen licht

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gaf afgelopen week groen licht. De toestellen van Boeing staan al ruim anderhalf jaar aan de grond, omdat in korte tijd twee fatale ongelukken met het type vliegtuig plaatsvonden.



Crashes met 737 MAX-toestellen in Indonesië en Ethiopië eisten in totaal 346 levens. Na het tweede ongeluk in maart 2019 werden vluchten met het toestel wereldwijd verboden. Later bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een software-update. Voordat de toestellen weer de lucht in mogen, moeten piloten nog wel extra trainingen doorlopen en handleidingen worden aangepast.