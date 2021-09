Europese Unie beschuldigt Rusland van cyberaanvallen

‘CIA ontslaat chef in Wenen die ‘Havana-syn­droom’ niet serieus nam’

7:19 De CIA heeft volgens The Washington Post de leidinggevende van de Amerikaanse inlichtingendienst in Wenen ontslagen omdat hij onverklaarbare gezondheidsklachten niet serieus nam. Het ging mogelijk om het zogenoemde Havana-syndroom, waar zeker twintig diplomaten eerder dit jaar in de Oostenrijkse hoofdstad last van kregen.