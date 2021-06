Ex-agent die George Floyd doodde veroordeeld tot 22,5 jaar cel

videoDe agent die vorig jaar George Floyd doodde moet 22 jaar en 6 maanden de cel in, oordeelt de rechter in Minneapolis. Agent Derek Chauvin werd eerder dit jaar veroordeeld voor het doden van Floyd.

Chauvin bleef vorig jaar bijna 9 minuten lang met zijn knie op diens nek drukken. Floyd gaf meerdere keren aan geen adem te krijgen, maar Chauvin stopte niet. Uiteindelijk verloor Floyd het bewustzijn. De dood van de zwarte man ontketende grote woede in de VS en de rest van de wereld, en was aanleiding voor wereldwijde Black Lives Matter-protesten.

,,Ik erken de pijn‘’, zei rechter Peter Cahill. ,,Niet alleen van degenen in deze rechtszaal, maar ook van de familie Floyd die zich buiten deze rechtszaal bevindt en andere leden van de gemeenschap.‘’

Volledig scherm Derek Chauvin hoort het vonnis van de rechter aan. © AP

Chauvin verscheen in de rechtbank in een lichtgrijs pak - voor de gelegenheid mocht hij zijn oranje gevangenispak uittrekken. Hij sprak voor het eerst in het proces een paar woorden, overigens zonder spijt te betuigen. Hij condoleerde de familie Floyd en suggereerde dat nog nieuwe informatie naar buiten zal komen. ,,Ik hoop dat de dingen jullie wat gemoedsrust brengen.”

Kinderen

Volledig scherm Agent Derek Chauvin houdt zijn knie op de nek van George Floyd. © AFP Chauvin is schuldig bevonden aan wat in Nederland doodslag zou heten. Justitie had om een straf van 30 jaar cel gevraagd. Voor iemand zonder strafblad, zoals Chauvin, geldt in Minnesota voor een vergelijkbaar vergrijp meestal een straf van zo’n 12,5 jaar cel. De rechter vond dat onder meer de functie van Chauvin een zwaardere straf rechtvaardigt. Bovendien drukte hij Floyd dood voor het oog van kinderen.

Chauvins moeder Carolyn Pawlenty liet voor het eerst van zich horen. Ze verklaarde dat ze nog steeds in zijn onschuld gelooft. Ze noemde haar zoon een ‘stille, attente, eervolle en onbaatzuchtige man’, die geen lange straf zou moeten krijgen.

,,Derek heeft de gebeurtenissen van die dag keer op keer in zijn hoofd afgespeeld”, zei Pawlenty. ,,Zijn identiteit is verworden tot die van een racist, ik wil dat de rechtbank weet dat dat niet waar is. Mijn zoon is een goede man”, zei ze. ,,Als u mijn zoon veroordeelt, veroordeelt u mij ook. Ik zal hem niet kunnen zien, hem niet zomaar kunnen bellen of hem onze speciale omhelzing kunnen geven.”

Enkele familieleden van Floyd spraken over de impact van de moord op hun levens. ,,Chauvin heeft de luxe zijn familie te kunnen zien en tijd met hen te kunnen doorbrengen nadat hij vrij komt. Dat is een luxe die mijn nichtje Gianna niet heeft”, zei Floyds neef Brandon Williams over diens 7-jarige dochter.

Tanden poetsen

Gianni verscheen in een korte video die in de rechtszaal werd afgespeeld. ,,Ik mis je en ik hou van je”, zei ze. In haar slachtofferverklaring zei de dochter dat ze geloofde dat haar vader in gedachten nog steeds bij haar was en dat ze wil weten hoe hij gewond is geraakt. ,,Vroeger aten we elke avond voordat we naar bed gingen. Mijn vader hielp me altijd om mijn tanden te poetsen. Ik wil met hem spelen, plezier maken en samen het vliegtuig nemen.”

Volledig scherm Floyds 7-jarige dochter vertelt in een video hoe ze haar vader mist. © Pool via Reuters

De familie vroeg om de maximumstraf. ,,Geen tik op de vingers meer, dat kennen we”, zei broer Terrence. ,,Als de rollen omgedraaid waren, was er niet eens een zaak geweest.”

Geen strafblad

Chauvin werd in april door een burgerjury al schuldig bevonden aan drie aanklachten, variërend van moord tot de lichtere gradatie doodslag. Hij had nog geen strafblad. Daarom werd aanvankelijk rekening gehouden met een celstraf van ongeveer 12,5 jaar voor het incident.

Rechter Peter Cahill stelde vorige maand dat er verzwarende omstandigheden zijn, waardoor de straf hoger kan uitvallen. Cahill verwees daarbij naar het overtreden van de regels van de politie door Chauvin en de aanwezigheid van kinderen bij de moord.



Drie eveneens bij de arrestatie aanwezige agenten staan volgend jaar maart terecht. Zij worden verdacht van medeplichtigheid.

Bekijk hieronder onze video een jaar na de dood van George Floyd:

Volledig scherm Mensen verzamelen zich in Minneapolis om naar de getuigenverklaringen te luisteren. © AFP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: