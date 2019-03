Ex-burgemeester New York laat presidentsverkiezingen aan zich voorbij gaan

Eigenaar van boerderij waar Julen stierf: ‘Hij stierf niet door val in put maar tijdens reddingsac­tie’

5 maart De advocaten die David Serrano, de eigenaar van de boerderij waar de 2-jarige Julen in januari stierf na een val in een put, verdedigen, hebben volgens de Spaanse krant El Pais een rapport voorgelegd aan de rechter in de Spaanse stad Málaga. Daarin beweren ze dat het jongetje stierf door verschillende slagen van een pikhouweel en niet door de val in de 110 meter diepe put. Serrano wordt voorlopig als enige verantwoordelijke beschuldigd van onvrijwillige doodslag.