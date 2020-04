Ex-gegijzelde Al Qaeda geeft tips voor overleven corona-lockdown: ‘Er is altijd iemand slechter af dan jij’

Iemand die zes jaar lang in de Sahara is vastgehouden door Al Qaeda weet als geen ander hoe je het beste kunt omgaan met coronamaatregelen zoals social distancing. De Zuid-Afrikaan Stephen McGown (45) kreeg zoveel vragen met deze strekking dat hij besloot zijn tips te delen op Facebook.

McGown werd in 2011 ontvoerd in Timboektoe in het noorden van Mali. Hij was niet het enige slachtoffer van de gewapende mannen die zijn hotel binnenstormden. Sjaak Rijken uit Woerden en de Zweedse Johan Gustafsson werden eveneens meegenomen. De Nederlander en de Zweed kwamen vrij na respectievelijk ruim drie jaar en bijna zes jaar - naar verluidt na betaling van losgeld - maar de Zuid-Afrikaan pas na zes jaar.

Na ruim twee jaar geleden al te hebben verteld hoe het er aan toe ging tijdens zijn gevangenschap, geeft McGown nu advies over het omgaan met de corona lockdown. Dit op veler verzoek van mensen die hem benaderden vanuit de gedachte dat de noodmaatregel ‘een makkie’ voor hem moet zijn, meldt de Zuid-Afrikaanse krant The Times.

Zelfreflectie

De ex-gegijzelde laat weten zich gevleid te voelen en zegt dat zelfs lessen getrokken kunnen worden uit ‘de moeilijkste tijden’ zoals hij zijn gevangenschap bij de terreurbeweging noemt. McGown benadrukt dat ‘moeilijke tijden slechts tijdelijk zijn’ en raadt mensen aan om anders naar het leven te kijken.

,,We denken dat we het leven in eigen hand hebben en elk stukje kunnen controleren maar het kan elk moment veranderen dus die controle is er niet echt. Dat moest ik me realiseren in de woestijn, waar ik geboeid gevangen werd gehouden en voortdurend in angst leefde, niet wetend of ik het einde van de dag zou halen.’’

,,Maar je moet ermee om leren gaan en jezelf opbeuren, er het beste van proberen te maken en voorbij de moeilijke situaties kijken’’, zegt de voormalige bankier met de Brits-Zuid-Afrikaanse nationaliteit. Hij besloot in 2011 om na zeven jaar in Londen met zijn motor naar Zuid-Afrika te reizen maar strandde bij Al Qaeda in de Sahara.

Quote Ik deed veel zelfreflec­tie om erachter te komen wie ik was en probeerde een gevoel van normali­teit in stand te houden

,,Ik deed veel zelfreflectie om erachter te komen wie ik was, wie de mensen om me heen waren en in welke situatie ik zat”, zegt hij terugblikkend in het acht minuten durende filmpje opgenomen in zijn achtertuin. ,,Ik probeerde daarna te kijken hoe ik hoe ik dat kon gebruiken om te overleven. Daarbij probeerde ik een gevoel van normaliteit in stand te houden en vroeg ik mezelf wat mijn grootste stressfactoren waren, zoals gedood worden of gebruikt voor propagandadoeleinden van Al Qaeda.’’

Bezig blijven

Bezig blijven is volgens hem ook essentieel. Zo leerde hij Frans en Arabisch. ,,Je moet je brein actief houden. Daarnaast probeerde ik zoveel mogelijk te sporten, hoe miniem soms ook. De endorfine die daarbij vrijkomt, geeft je het gevoel dat je zinvol bezig bent en stelt je in staat je situatie beter te begrijpen. Alleen al je borst naar voren drukken en tegen jezelf zeggen dat je de situatie beheerst, geeft je mentaal kracht. Bluf tegen jezelf en praat je in een positieve gemoedstoestand.’’

Daarnaast is het belangrijk om dingen in hun perspectief te blijven zien en te beseffen dat je ondanks de lockdown nog steeds kunt internetten en boodschappen kunt doen, zegt McGown ,,Het is cruciaal dat je beseft dat er altijd iemand slechter af is dan jij.’’