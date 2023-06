Ex-generaals waarschuwen voor Wagner-aanval op Oekraïne vanuit Wit-Rusland: ‘Kampen gebouwd voor duizenden strijders’

met videoOekraïne kan de ‘verbannen’ Wagnerbaas maar beter goed in de gaten houden. Enkele voormalige topgeneraals waarschuwen de Oekraïense regering voor een mogelijke Wagner-aanval vanuit Wit-Rusland. Daar zou een groot militair kamp in opbouw zijn voor duizenden Wagnerstrijders, op 200 kilometer van de Oekraïense grens.

In de nasleep van de kortstondige muiterij van de Wagnergroep in Rusland kunnen nog gevaarlijke naschokken volgen, vrezen enkele westerse ex-bevelhebbers.

Prigozjin had de opmars van zijn troepen naar Moskou zaterdagavond abrupt beëindigd. Volgens een overeenkomst met het Kremlin mag hij naar Wit-Rusland vertrekken.

Maar niets wijst erop dat de huurlingen zullen worden ontwapend en gedemobiliseerd, waardoor de Wagnergroep gewoon als vanouds kan blijven functioneren, zo stellen ook de deskundigen van het Institute of the Study of War (ISW) vast. De huurlingen kunnen gewoon gewapend terugkeren naar hun bases. Bovendien zou de groep ook nog gewoon aan het rekruteren zijn in Rusland.

De ‘verbanning’ van Jevgeni Prigozjin naar Wit-Rusland vormt bovendien een nieuwe potentiële bedreiging voor Oekraïne. Dat heeft de Britse generaal op rust, Lord Richard Dannatt, verteld aan ‘Sky News’.

Het feit dat Prigozjin naar Wit-Rus­land gaat, is zorgwek­kend Richard Dannatt

“Blijkbaar heeft Prigozjin het strijdtoneel verlaten om naar Wit-Rusland te gaan, maar betekent dat het einde van Prigozjin en de Wagnergroep? Het feit dat hij naar Wit-Rusland gaat, is denk ik wel zorgwekkend”, meent de voormalige chef van de Britse generale staf.

“Wat we nu niet weten en wat we in de komende uren en dagen zullen ontdekken, is hoeveel Wagnerstrijders daadwerkelijk met hem zijn meegegaan naar Wit-Rusland. Als hij naar Wit-Rusland is gegaan met een grote strijdmacht in zijn kielzog, dan vormt hij opnieuw een bedreiging voor Kiev”, legt Dannatt uit. “Oekraïne moet die flank heel goed in de gaten houden en klaar zijn om een nieuwe aanval vanuit Wit-Rusland af te slaan.”

Volledig scherm Dreigend beeld dat op zondagavond 25 juni 2023 op het Telegramkanaal 'Grey Zone' verscheen. Dat sympathiseert met Jevgeni Prigozjins Wagner-groep en de afbeelding toont hem met een vinger op de mond en de tekst "Plannen houden van stilte" — een parodie op de boodschap die de Oekraïense spionnenbaas Kyrylo Boedanov eerder op precies dezelfde wijze bracht. © Telegram

Ook de Duitse ex-generaal Roland Kather vermoedt dat er meer achter de vermeende couppoging van Wagner zit en dat het hele gebeuren een maskerade is voor een geheime operatie, zo vertelt hij aan ‘Die Welt’. “Prigozjin gaat naar Wit-Rusland, zijn Wagnerstrijders volgen hem en op een gegeven moment zullen ze Oekraïne vanuit Wit-Rusland aanvallen”, aldus de ex-generaal.

Video: Dit zijn de laatste woorden van Prigozjin bij zijn vertrek uit Rusland

‘Wagner-kampen in Wit-Rusland’

Opmerkelijk in dat kader is ook dat de Wit-Russische autoriteiten de opdracht zouden hebben gekregen om een groot militair kamp te bouwen voor zo’n 8.000 Wagnerstrijders in Osipovichi, op 200 kilometer van de Oekraïense grens. Er zouden zelfs meerdere kampen worden gebouwd, meldt de onafhankelijke Russische nieuwssite ‘Verstka’. De informatie dat de huurlingen naar Wit-Rusland zullen worden gestuurd, zou volgens ‘Verstka’ ook worden bevestigd door enkele familieleden van de Wagnerleden.

Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies in de de-escalatieovereenkomst staat die zaterdagavond tussen het Kremlin en Prigozjin is gesloten. Er is sinds de nacht van zaterdag op zondag ook niets geweten over de huidige verblijfplaats van Prigozjin, die volgens het Kremlin dus weldra naar Wit-Rusland zou verhuizen. Via zijn Telegramkanaal heeft hij maandag wel voor het eerst van zich laten horen sinds hij zaterdagavond zijn mars op Moskou abrupt afbrak. Hij postte een audioboodschap van 11 minuten en 23 seconden lang. Hij benadrukte dat het de bedoeling was om Wagner te redden, niet om de overheid omver te werpen. “We marcheerden niet om het Russische leiderschap omver te werpen”, zegt hij. Volgens hem toonde de opmars van Wagner richting Moskou “ernstige veiligheidsproblemen” aan in Rusland.

Biden: “Te vroeg om definitieve conclusies te trekken”

Het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken na de opstand van de huurlingengroep Wagner in Rusland. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden maandag gezegd.

De Verenigde Staten waren volgens Biden niet betrokken bij de opstand. “We hebben niets te maken met deze gebeurtenissen”, aldus de Amerikaanse president. “Het was een intern probleem in Rusland.”