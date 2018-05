Ex-huisarts: 'Trump verzon stralende gezondheidsverklaring'

De prachtige gezondheidsverklaring die Donald Trump in 2015 als presidentskandidaat kon overleggen kwam niet van zijn toenmalige huisarts, maar werd door de patiënt zelf gedicteerd. Dat onthulde dokter Harold Bornstein, die 36 jaar zijn arts was, vannacht tegenover de nieuwszender CNN.

,,Hij dicteerde de hele verklaring. Ik heb die niet gemaakt”, aldus Bornstein. De gezondheidsverklaring baarde destijds het nodige opzien vanwege het overdreven taalgebruik, dat erg deed denken aan Trumps ronkende stijl. ,,Zijn fysieke kracht en zijn uithoudingsvermogen zijn buitengewoon. Als hij wordt gekozen, kan ik onweerlegbaar bevestigen, zal hij het meest gezonde individu zijn dat ooit tot president is gekozen'', zo stond er. Verder zou Trumps bloeddruk niet minder dan ‘verbazingwekkend excellent’ zijn geweest en zou de president in 2014 ruim zeven kilo zijn afgevallen. Bewijzen daarvoor werden niet gegeven. De prachtige gezondheidsverklaring kwam in de tijd dat Trump tijdens zijn campagne steeds de fysieke geschiktheid van zijn uitdager, Hillary Clinton, in twijfel trok. Het Witte Huis weigert commentaar te geven op de onthulling.

Dossier

Bronstein was nog niet klaar en ging verder op een andere zender. Op NBC News verklaarde hij dat medewerkers van Donald Trump in februari onaangekondigd het medische dossier van de president bij hem hadden weggehaald. Dokter Harold Bornstein vertelde geschokt te zijn geweest door het voorval, juist omdat hij zo lang de vertrouwde arts van Trump was geweest. Het dossier werden meegenomen door een lijfwacht van de president, vergezeld van een van diens advocaten en een onbekende derde man.

Bornstein noemde het bezoek een 'overval' en verklaarde zich achteraf bang, bedroefd en zelfs 'verkracht' te hebben gevoeld. Het ging op handgeschreven doktersverklaringen en uitslagen van tests. Bornstein komt met zijn verhaal naar buiten op het moment dat de huidige lijfarts van Trump, Ronny Jackson, wordt beschuldigd van dronkenschap en het onverantwoord uitdelen van medicijnen. Jackson was door Trump voorgedragen om het ministerie van veteranenzaken te gaan leiden maar trok zich terug nadat de verhalen over dronkenschap naar buiten kwamen.

Overdracht

Volgens Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders was er geen sprake geweest van een inval bij dokter Bornstein maar ging het om een 'reguliere overdracht' van medische dossiers aan het medische team van het Witte Huis. Ze wilde verder niet ingaan op persvragen over wie daarbij aanwezig waren geweest.