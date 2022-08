Ex-marinier (28) is ‘allergisch voor zwaartekracht‘ en valt flauw na minutenlang stilstaan

syndroomNiet langer dan drie minuten kunnen rechtstaan, 23 uur per dag in bed liggen en dagelijks tientallen keren flauwvallen: voor de meeste mensen klinkt het als een ware nachtmerrie, maar voor de 28-jarige Lyndsi Johnson is het realiteit. De Amerikaanse vrouw lijdt aan een ernstige vorm van een syndroom dat ze zelf beschrijft als ‘een allergie voor zwaartekracht’.

Het aantal keer dat Lyndsi Johnson per dag rechtstaat, is op één hand te tellen: enkel voor te douchen en om te eten komt de Amerikaanse vrouw haar bed uit. Lyndsi, die het verloop van haar ziekte op sociale media deelt, lijdt aan een ernstige vorm van het ‘posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom’ (POTS). Dat is een aandoening waarbij het hart abnormaal snel gaat kloppen bij de overgang van een liggende naar een staande positie.

In de Verenigde Staten zouden ongeveer 500.000 mensen aan het syndroom lijden. De gemiddelde leeftijd waarop POTS ontstaat, is 20 jaar. De ziekte komt vaker voor bij vrouwen. Bij ongeveer 90 procent van de patiënten is een behandeling succesvol. De patiënt moet dan bijvoorbeeld meer zout en vocht innemen, steunkousen dragen, bewegingstherapie volgen en medicijnen nemen. In extreme gevallen, zoals bij Lyndsi, is de patiënt niet meer in staat om dagelijkse handelingen uit te voeren.

Lyndsi ervaarde de eerste klachten in 2015. Zo had ze destijds veel pijn in haar onderbuik en rug. De symptomen werden steeds erger. Zo moest Lyndsi na een tijdje meerdere keren per dag overgeven en viel ze tot wel tien keer flauw. De vrouw raadpleegde verschillende artsen doorheen de jaren, maar die maakten haar keer op keer wijs dat haar faalangst de symptomen veroorzaakte. In februari 2022 kreeg Lyndsi dan toch de diagnose van POTS. ,,Ik was zo dankbaar dat ik eindelijk wist wat er mis was met mij zodat ik behandeld kon worden.”

Allergisch voor zwaartekracht

,,Ik ben allergisch voor zwaartekracht”, zo omschrijft Lyndsi haar ziekte. Hoewel ze nu medicatie neemt, valt ze nog steeds dagelijks flauw en kan ze haar woning amper verlaten. Lyndsi is dan ook grotendeels afhankelijk van haar echtgenoot James (30). ,,Ik lig de hele dag in bed, tot wel 23 uur per dag, terwijl hij alles voor me doet.”

De twintiger werkte in het verleden als marinier, maar werd gedwongen die baan op te geven. Ook autorijden kan ze niet meer. ,,Ik heb me echt moeten aanpassen aan deze nieuwe levensstijl”, vertelt Lyndsi. ,,Ik was vroeger zo actief en nu moet ik de hele dag liggen, maar ik heb geleerd om het te accepteren”, klinkt het.

