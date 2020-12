Ex-medewerkers Frans themapark: ‘Showdieren werden stelselmatig mishandeld’

Franse ‘ronselaar’ van Jeffrey Epstein opgepakt

17 december In Frankrijk is de beroemde en beruchte ‘modellen-makelaar’ Jean-Luc Brunel aangehouden. Hij wordt van verdacht van verkrachting en seksueel geweld, vooral tegen minderjarigen. Het voormalige Nederlandse model Thysia Huisman zegt door hem in 1991 verkracht te zijn. Franse vrouwen hebben Brunel er van beschuldigd hen te hebben ‘geronseld’ voor de Amerikaanse miljardiar Jeffrey Epstein. Die raakte, vóór zijn zelfmoord in augustus vorig jaar, in opspraak omdat hij jarenlang (minderjarige) meisjes ronselde en misbruikte.