Ex-president Colombia vraagt vergiffenis voor executie 6.400 burgers door leger

Vrouw die door tweeling­zus werd gered van krokodil­aan­val uit coma

10 juni De Britse vrouw die in een coma werd gehouden nadat ze was aangevallen door een krokodil én was gered door haar tweelingzus maakt het inmiddels beter. Ze is uit haar kunstmatige slaap gehaald en kan zelfstandig ademhalen, meldt haar zus aan Britse media.