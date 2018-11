Ex-vriend ‘flipte’ voordat hij Shannon op Malta doodde

Het drama tussen de Nederlandse ex-geliefden houdt de gemoederen bezig op Malta. Volgens The Times of Malta vertelde hoofdonderzoeker Raymond Cassar vandaag in de rechtbank over de verklaring van Jelle R. (22).

De 30-jarige Shannon werd in de ochtend van 3 augustus aangetroffen in een plas bloed tussen een geparkeerde auto en een muur die een tuin van de weg scheidt in de plaats Santa Venera, aldus Cassar. Nadat het lichaam was geïdentificeerd werd R. - hij woont daar om de hoek - door agenten ondervraagd op het politiebureau. Toen hij een formulier kreeg dat hij moest ondertekenen, zou hij hebben gezegd: ,,Ik flipte’’.

Daarna vertelde R. hoe hij de nacht ervoor een ruzie had met de Nederlandse. Hij stuurde haar weg uit zijn appartement, maar Shannon zou later zijn teruggekomen. De ruzie verergerde. R. greep een mes en rende achter de vrouw aan, de straat op. Hij doodde zijn ex en liet haar op straat achter, op dezelfde plek als waar ze later werd gevonden.

‘Spontane bekentenis’

R.'s advocate Leontine Calleja protesteerde volgens de Maltese nieuwssite bij de rechter tegen deze ,,spontane bekentenis‘’. De verdachte zou op dat moment door de agenten nog niet op zijn rechten zijn gewezen, hij had nog geen advocaat en daarom zou zijn verklaring niet rechtsgeldig zijn.

Advocaat Stefano Filletti, die de familie van het slachtoffer bijstaat, bracht daar tegenin dat de politie niet kan worden verweten dat een arrestant ‘uit zichzelf informatie begint te spuien’.

Volgens justitie is R. twee keer op zijn rechten gewezen, eerst toen hij thuis werd aangehouden en daarna op het politiebureau waar hij een document overhandigd kreeg. Volgens Cassar wilde R. aanvankelijk geen advocaat, maar bedacht hij zich later. De Nederlander zou daarna pas ondervraagd zijn toen zijn juridische bijstand was gearriveerd.

Agressief

Shannon Mak, oorspronkelijk uit Monnickendam, woonde al enige tijd op Malta. Zij en de 22-jarige R., oorspronkelijk uit Friesland, hadden iets meer dan een jaar een relatie met elkaar, maar die ging niet over rozen. ,,Jelle kon enorm agressief zijn, vooral wanneer hij onder invloed van drank en/ of drugs verkeerde. Dan kon hij zich enorm opwinden over kleine dingen en werd hij een ander persoon’’, zei een vroegere vriend eerder tegen deze krant. Beiden werkten op Malta voor gokbedrijf iGaming.