Ex-vriend vast voor moord op Shannon (30) op Malta

Volgens The Times of Malta gaat het om Jelle R., een 22-jarige ex-vriend en collega van Shannon die werkt voor gokbedrijf iGaming. Gisteravond werd hij opgepakt in verband met de moord, maar hij gaf aan onschuldig te zijn.



Het levenloze lichaam van Shannon Mak werd gistermorgen even na 06.00 uur gevonden tussen twee auto's in de plaats Santa Venera. Haar keel zou zijn doorgesneden. Volgens de politie leek het erop dat het slachtoffer 'met een scherp en puntig voorwerp' was gedood.

Twee gezichten

Verdachte Jelle R. zou hebben gehandeld in een vlaag van woede. Dat laatste verbaast mensen die hem kennen allerminst. ,,Jelle kon enorm agressief zijn, vooral wanneer hij onder invloed van drank en/ of drugs verkeerde. Dan kon hij zich enorm opwinden over kleine dingen en werd hij een ander persoon. Overdag kon je hele serieuze gesprekken met hem voeren en was hij heel gezellig", zegt een vroegere vriend.



R.'s alcohol- en drugsgebruik was volgens hem ook de reden dat ze uit elkaar groeiden. De vriend schrok gisteren enorm van het nieuws over de moord op Shannon en de mogelijke aanhouding van haar ex. ,,De informatie liep in een rechte lijn naar Jelle. We brachten een deel van onze jeugd samen door. Ik zag hem 1,5 jaar geleden voor het laatst tijdens een reünie van onze oude vriendengroep uit het noorden van Nederland. Hij kwam toen met Shannon. Een paar maanden geleden vernam ik van een gemeenschappelijke vriend dat het uit was tussen de twee."

Mishandeld

Shannon en Jelle hadden iets meer dan een jaar een relatie met elkaar, maar die ging niet over rozen. ,,Hij heeft haar meerdere keren mishandeld,’’ klinkt het op Malta. Sinds een maand of drie waren de twee uit elkaar, maar ze bleven met elkaar in contact staan, ook omdat de twee een werkplek deelden. Onlangs zou Jelle in het huis van Shannon nog vernielingen hebben aangericht.



Een vriend van Shannon vertelt hoe zijn maag omdraaide toen hij het nieuws over haar overlijden hoorde. ,,Ik zag een berichtje over een vrouw die in haar straat was gevonden. Mijn maag draaide toen al om, ook al werd in eerste instantie de verkeerde leeftijd genoemd.’’

Graag gezien

Shannon was de vrolijke, spontane vrouw die midden in het leven stond. Op het eiland was ze onder Nederlanders een graag geziene gast, als oprichtster van de Facebookpagina Nederlandse jongeren op Malta. Samen werden typisch Nederlandse feesten gevierd, met –natuurlijk – een kroketje.



Shannons lichaam werd gistermorgen, vlak voor haar huis, gevonden door een voorbijganger. Hij was op weg naar zijn werk. ,,Ik zag tussen twee auto's een meisje op de grond liggen en had in eerste instantie niet in de gaten dat ze dood was. Tot ik dichterbij kwam om te zien wat er aan de hand was. Ik zal de verschrikkelijke beelden nooit meer vergeten. Ze staan op mijn netvlies gebrand", verklaarde de man tegenover de Maltese televisiezender TVM.

Sneek

Verdachte Jelle R. komt oorspronkelijk uit het Westfriese Schagen, maar ging in Sneek naar de middelbare school. Hij werkte daarna in de horeca en vertrok zo'n 2,5 jaar geleden naar Malta, vervolgt de jeugdvriend. ,,Jelle had het thuis moeilijk, ziekte binnen de familie, en wilde weg. Via een stage belandde hij op Malta. Hij kon er aan de slag bij een plaatselijk casino. Dat beviel, waarna hij er ook ging wonen. Zo ontmoette hij Shannon, met wie hij na verloop van tijd ging samenwonen."



De twee waren stapelverliefd, zegt een vriend die op Malta een appartement met R. deelde. ,,Jelle was haast altijd bij Shannon en was enorm lief en aardig voor haar. Dat hij haar zou kunnen vermoorden, had ik nooit achter hem gezocht. Ik leerde hem kennen in Sneek. Ik ging af en toe wel eens uit en ontmoette zo Jelle. Hij ging elk weekend op stap. Totaal anders dan ik gewend was."

Online croupier