Exit ‘knuffelbeer’: CureVac stopt ontwikkeling vaccin, waarvan Nederland er 10 miljoen had besteld

Toch is het wel een domper, bijvoorbeeld voor de Europese Unie, die liefst 450 miljoen doses van het CureVac-vaccin had besteld, onder de voorwaarde dat het middel zou worden goedgekeurd. Daarvan zouden 10,7 miljoen doses voor Nederland zijn. De Europese toezichthouder EMA keek al sinds februari mee met de proeven met het middel, zodat de organisatie sneller een oordeel klaar zou hebben als CureVac ooit om goedkeuring zou hebben gevraagd.

Minder dan 50 procent werkzaam

Maar de coronaprik van CureVac bleek veel minder bescherming te bieden dan de concurrentie. Het middel was voor minder dan 50 procent effectief in het voorkomen van ziekte, terwijl dit bij Pfizer/BioNTech en Moderna rond de 90 procent ligt. ,,Voor ons is het niet echt een probleem. We hebben ruim voldoende van Pfizer en Moderna’’, aldus RIVM-woordvoerder Charlotte Menten.

Het CureVac-vaccin, CVnCoV genaamd, werkt wel op dezelfde manier als de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Beiden gebruiken een genetische code, het zogeheten messenger-RNA of mRNA, van de uitsteeksels waarmee het coronavirus lichaamscellen binnendringt.

Vetbolletjes

Die genetische code zit in kleine vetbolletjes in het vaccin. Sommige cellen in het lichaam lezen de instructies in de genetische code en gaan het eiwit van de uitsteeksels produceren. Je immuunsysteem gaat die eiwitten aanvallen. Als je gevaccineerd bent en het virus oploopt, dan herkent je afweersysteem het eiwit en kan het de verdediging beginnen. Dat was ook het geval bij CureVac, maar dus lang niet zo effectief als bij de concurrenten.

Dag knuffelbeer

Het Duitse CureVac had zich in 2020 tot ‘knuffelbeer van investeerders’ ontwikkeld. De steenrijke Duitse ondernemer Dietmar Hopp en de Bill and Melinda Gates Foundation stoppen al jaren geld in het in 2000 opgerichte Zuid-Duitse biofarmaceutische bedrijf, maar pas in coronatijd begon de kassa echt te rinkelen.

Achtereenvolgens de Europese Commissie, de Duitse overheid, de Engelse concurrent GlaxoSmithKline en Qatar investeerden elk vele miljoenen in CureVac. Daarna debuteerde het bedrijf ook nog eens meer dan succesvol op de Amerikaanse beurs. En dan waren er nog de onbevestigde geruchten dat de Amerikaanse president Trump een oogje op CureVac had en het naar de VS zou willen halen.

Blijkbaar was er eerder dus wél veel vertrouwen in het inmiddels afgeserveerde vaccin dat onder leiding van de Nederlands-Vlaamse Lidia Oostvogels is ontwikkeld. Wat CureVac onderscheidde van de anderen? De Duitsers experimenteerden met véél lagere doses dan hun ‘mRNA-concurrenten’.

