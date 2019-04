Exitpoll: Komiek Zelenski nieuwe president Oekraïne

Twentse pastoor Marc Oortman leeft mee met zijn vrienden op Sri Lanka

18:32 De aanslagen op Sri Lanka leiden ook in Twente tot geschokte reacties. „Weerloze mensen die geraakt worden bij de viering van het grootste feest in de christelijke traditie: dat raakt mij heel diep”, zegt pastoor Marc Oortman van de Goede Herder Parochie in Hengelo.