Expert na toespraak Poetin over Wagner-opstand: 'Eén van beide partijen moet hier tenonder gaan’

met video Poetin ontvangt eerste astronaute en spreekt haar toe van achter lessenaar, maar de zaal is bijna leeg

De Russische president Vladimir Poetin heeft de eerste vrouw in de ruimte gedecoreerd. Het ging er enigszins vreemd aan toe, want hij sprak Valentina Teresjkova (86) toe van achter een lezenaar, hoewel er - op wat personeel na - niemand in de zaal aanwezig leek te zijn.