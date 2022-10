Explosie op gehavende Krimbrug blijft een mysterie

Begraaf­plaats van Sinter­klaas teruggevon­den: archeolo­gen ontdekken zijn sarcofaag in Turkije

Archeologen hebben de exacte locatie van het graf van Sint-Niklaas teruggevonden. De Heilige man blijkt niet van Spanje afkomstig te zijn, maar wel van Turkije. In Myra, het huidige Demre in Turkije, is immers de sarcofaag opgegraven die volgens wetenschappers zou toebehoren aan Sint-Niklaas.

13 oktober