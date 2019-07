Explosieven gevonden in Brusselse woning tijdens start Tour de France

De zak was verborgen in een opslagruimte in een trap en werd gevonden tijdens een zoekactie. Naast explosieven zaten er ook messen en Amerikaanse boksbeugels in. Uit onderzoek van de explosievendienst bleek dat het ging om meerdere zelfgemaakte explosieven. Er zijn geen verdachten aangehouden.



Het parket wil in het belang van het onderzoek geen verder commentaar geven. Vanwege de start van de Tour de France waren afgelopen weekeind honderdduizenden bezoekers in Brussel. In 2016 vonden in de Belgische hoofdstad twee bloedige zelfmoordaanslagen plaats.