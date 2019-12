Extra politie-inzet op Sint Maarten na onrust Franse deel

Corbyn maakt excuses aan La­bour-kie­zers

3:53 Labour-leider Jeremy Corbyn heeft in een open brief in de Britse krant Sunday Mirror zijn excuses aangeboden aan zijn aanhangers voor de enorme nederlaag die zijn partij leed tijdens de verkiezingen van afgelopen donderdag. De oppositiepartij haalde 203 zetels, het slechtste resultaat sinds 1935. ,,We kwamen tekort en ik neem mijn verantwoordelijkheid daarvoor’’, schrijft Corbyn.