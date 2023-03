Extreemrechtse Duitse politici namen erotisch masseuse mee op Ruslandreis, als ‘vertaalster’

Autogarage

De masseuse bevestigt tegenover Der Spiegel dat ze op kosten van de partij in Saksen-Anhalt naar Rusland vloog en daar gratis in een hotel heeft geslapen. Waarom uitgerekend deze vrouwen uitgekozen waren om mee te reizen wil de partij niet kwijt.

De vrouwen zijn weliswaar lid van de AfD, maar hebben niet eerder voor de partijfractie in Noordrijn-Westfalen gewerkt, verklaarde een woordvoerder van het deelstaatparlement in Düsseldorf tegen persbureau DPA dit weekend.

Rusland

In oktober tikte het het landelijke AfD-partijbestuur het drietal al op de vingers, omdat het bestuur niet op de hoogte was van de reis. Blex werd vervolgens uit de fractie in Noordrijn-Westfalen gezet. Officieel is hij nog lid van de AfD. Wald (41) en Tillschneider (45) mochten wel blijven zitten in het deelstaatparlement van Saksen-Anhalt. Daar is de partij met ruim 20 procent van de stemmen de tweede partij achter de CDU.