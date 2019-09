‘Extreemste vrouwelijke pedofiel ooit’ vandaag op vrije voeten

In Groot-Brittannië is de 49-jarige Vanessa Marks, die in 2009 werd veroordeeld voor seksueel misbruik van baby’s en peuters in het kinderdagverblijf waar ze werkte, vrijgelaten. De vrouw zat tien jaar in de cel. Volgens de Britse staatssecretaris voor gevangeniszaken en reclassering Lucy Frazer vormt Marks geen gevaar meer voor de samenleving . Familieleden van slachtoffertjes zijn echter woest. ,,Als ik haar op straat zie, vermoord ik haar.”

Vanessa Marks kreeg in 2009 een gevangenisstraf van minimaal zeven jaar: een detentie die de afgelopen jaren steeds werd verlengd omdat hevig werd getwijfeld aan de resultaten van de therapie die ze onderging. Volgens een speciale onderzoekscommissie gaat het nu wel goed met de vrouw. Ze zou veel spijt hebben van haar daden en, zo blijkt uit verklaringen van begeleiders en medegevangenen, ‘een andere vrouw’ zijn geworden.

Een vader van één van de misbruikte kinderen noemt de vrijlating walgelijk. Aan de BBC vertelde hij vandaag: ,,Ik wist dat dit ging komen. Maar het viel toch rauw op mijn dak toen ik vanmorgen hoorde dat ze daadwerkelijk is vrijgekomen. De overheid heeft onvoldoende rekening gehouden met ons als gedupeerden. Onze gevangenschap is door Marks levenslang.” De vader vreest dat Marks toch weer de fout in zal gaan. ,,Ze is en blijft een gevaar. Eerder was al duidelijk dat ze zich niet kan inhouden. Die gevoelens komen terug dus de mogelijkheid dat ze zich weer aan kinderen vergrijpt, is realistisch.” Ze wordt ook niet voor niets de ‘meest extreme vrouwelijke pedofiel ooit‘ genoemd.

Een andere vader van een kindje waarvan niet duidelijk is of het werd misbruikt is furieus. ,,Het hele proces rond Marks is een pestzooi van begin tot eind. Daarbij komt dat wij als ouders nooit serieus zijn genomen en door instanties zijn gesteund. Als ik haar tegen het lijf loop, vermoord ik haar.”

Ziek

Marks heeft haar misdaden bekend, maar nooit de namen van de slachtoffertjes willen noemen. Om die laatste reden verkeren tientallen ouders nog altijd in grote onzekerheid. Is ons kind nu wel of niet misbruikt, vragen ze zich af. Het Britse parlementslid Luke Pollard noemt de vrijlating ‘te ziek voor woorden’. ,,Vooral omdat ze met geen woord wil reppen over de namen van de kinderen.” Hij gaat de verantwoordelijke minister op het matje roepen, zo kondigt hij aan.

De nu vrijgelaten pedofiele vrouw maakte in de jaren voordat ze werd aangehouden minstens 64 foto’s van momenten waarop ze piepjonge kinderen misbruikte in een kamertje van het dagverblijf dat werd gebruikt om luiers te verwisselen. Ze gaf toe in ieder geval dertien kinderen seksueel te hebben misbruikt.