Extreme hitte in Arizona: asfalt van 80 graden zorgt voor brandwonden

De zomer in de Amerikaanse staat Arizona is niet alleen snikheet, maar ook gevaarlijker dan ooit. In een groot deel van de zuidwestelijke staat is het al 27 dagen achter elkaar meer dan 43 graden, met uitschieters naar 48 graden. Tientallen mensen zijn al bezweken en ziekenhuizen liggen vol met hitteslachtoffers, waarvan een deel wordt behandeld aan brandwonden.

De inwoners van Arizona zijn een woestijnklimaat gewend, maar de huidige hitte gaat zelfs hen te ver. Het is niet veilig om lang buiten te lopen, met name het hete asfalt zorgt voor gevaarlijke situaties. Asfalt kan 40 tot 60 graden warmer zijn dan de lucht. Het brandwondencentrum in miljoenenstad Phoenix, hoofdstad van Arizona, ligt vol met patiënten die ernstige brandwonden hebben opgelopen doordat ze - bijvoorbeeld door een val - op asfalt met een temperatuur van 80 graden hebben gelegen.

Volgens Kevin Foster, directeur van het brandwondencentrum, is er sprake van een snelle stijging van het aantal slachtoffers. ,,De lente was mild, maar de zomer houdt behoorlijk huis. We zien nu twee keer zoveel mensen binnenkomen als normaal. En de verwondingen zijn ook ernstiger. Als ze langer dan tien minuten op het asfalt hebben gelegen, is hun huid helemaal kapot’’, aldus dokter Foster in een interview met het Amerikaanse radiostation NPR.

Metalen deel autogordel

Foster stelt dat veel inwoners niet beseffen hoe heet sommige voorwerpen kunnen worden in de zon. ,,Denk aan het metalen deel van een autogordel of het water in een tuinslang, dat kan kokend heet zijn.’’ De meeste patiënten die opgenomen worden, zijn gevallen op straat.

De hittegolf is ook dodelijk. Volgens cijfers van de gezondheidsdienst in Phoenix vielen er in deze regio 18 doden die aan de huidige warmte worden gekoppeld. Daarnaast bestaat het vermoeden dat 69 sterfgevallen eveneens met hitte te maken hebben.

Op sociale media worden beelden verspreid van smeltende autoverlichting en schoenzolen en worden volop eieren op het wegdek gebakken. Wie geen airco heeft kan een speciaal nummer bellen om (gratis) naar een zogeheten verkoelingscentrum te worden gebracht. Aan de andere kant is er verbazing over migranten die de Mexicaanse grens richting VS zijn overgestoken en in grensplaats Ajo buiten in een kooi moeten wachten op de autoriteiten. Wie langer dan 15 minuten in de buitenlucht verblijft, kan met een temperatuur van meer dan 43 graden al gezondheidsproblemen, zoals een zonnesteek, krijgen.

De overheid in Arizona nam al verschillende maatregelen om de hitte te lijf te gaan. Zo worden inwoners opgeroepen om na maximaal een kwartier buiten, verkoeling op zoeken. Daklozen krijgen gratis water aangeboden en er doen onder meer kerken en bibliotheken dienst als verkoelingscentrum. De maatregelen zijn hard nodig aangezien de hittegolf nog dagen voortduurt, met temperaturen van 46 graden en hoger.

Recordtemperatuur oceaan

Niet alleen Arizona, ook andere staten in het zuiden van de Verenigde Staten worden al enkele weken geteisterd door de hitte. Dat is niet alleen op land een probleem. Doordat er weinig wind staat en geen regen valt, loopt ook de temperatuur van het zeewater op. Het zeewater rond de Amerikaanse eilandengroep Florida Keys, vlak onder de kust van Miami, heeft deze week recordtemperaturen bereikt die meer passen bij een badkuip dan bij de oceaan. Een boei in de Baai van Florida, tussen de eilanden en het vasteland, registreerde maandag op anderhalve meter diepte een watertemperatuur van 38,44 graden.

Volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration, de overheidsdienst die de cijfers publiceerde en die vergelijkbaar is met het Nederlandse KNMI, is het zeewater rond de Florida Keys normaal in deze tijd van het jaar tussen de 23 en de 31 graden.

De hoge watertemperaturen bedreigen ook de koraalriffen in de buurt van de Florida Keys. In de afgelopen weken is al veel koraal verbleekt. Dit kan uiteindelijk tot hun afsterven leiden.

Volledig scherm Rick White zit in zijn tent in een daklozenopvang in Phoenix. Langer dan een kwartier in de zon - met een temperatuur boven 43 graden - kan al tot gezondheidsproblemen (uitdroging, zonnesteek) leiden. © Getty Images via AFP