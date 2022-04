Extreme hittegolf teistert India, vuilnisberg van 65 meter hoog vliegt in brand

Sandra en Dave verliezen één van hun tweeling bij geboorte: ‘Zag ze al hand in hand door Disneyland stappen’

,,Het is met het grootste verdriet dat we het overlijden van onze baby aankondigen. Het grootste verlies dat je als ouder kan voelen.” Het zijn hartverscheurende woorden van Cristiano Ronaldo (37) en Georgina Rodríguez (28) nadat hun pasgeboren zoontje overleden is. Rodríguez was in verwachting van een tweeling, maar alleen het dochtertje is in goede gezondheid geboren. Het nieuws roept herinneringen op bij Sandra Fredrix (34) en Dave Decock (38) want ook hun zoontje Daniel moest bij de geboorte afscheid nemen van zijn tweelingzus Emma.

