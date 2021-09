Extremist steekt zes mensen in Nieuw-Zeelandse supermarkt in terroristische aanval

update/videoEen extremist heeft zes mensen gestoken in een supermarkt in Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. De politie heeft de verdachte neergeschoten. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen is overleden. Premier Jessica Ardern sprak van een terroristische aanval.

De aanvaller is volgens Ardern een man met de Sri Lankaanse nationaliteit die was geïnspireerd door IS. Hij was bekend bij de Nieuw-Zeelandse veiligheidsdiensten en werd 24 uur per dag gemonitord. De man kwam in 2011 naar Nieuw-Zeeland en stond sinds 2016 onder toezicht.

Volledig scherm Politie patrouilleert in de omgeving van de Countdown LynnMall supermarkt na een steekpartij. (Fiona Goodall/Getty Images) © Getty Images

Ardern noemde de aanval ‘haatvol’ en ‘verkeerd’, ‘uitgevoerd door een individu, niet door een geloof.’ Ardern: ,,Hij alleen draagt de verantwoordelijkheid voor deze daden.” Zes mensen raakten gewond bij de steekpartij. Drie van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een vierde persoon is ernstig gewond.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Als een ‘waanzinnige’

De slachtoffers zouden in de nek en borst zijn gestoken door de aanvaller. Getuigen zeggen tegen lokale media dat de messentrekker als een ‘waanzinnige’ tekeerging en uithaalde naar iedereen in zijn buurt. Bezoekers renden in paniek weg. De man werd binnen zestig seconden gedood.

Politiecommissaris Andrew Coster zei dat ze de man vrijdag hadden gevolgd van zijn huis naar de supermarkt. ,,Hij ging de winkel binnen, zoals hij vaker had gedaan. Hij verkreeg een mes in de winkel", aldus Coster. ,,Surveillance-teams waren zo dichtbij als kon om zijn activiteit te monitoren.”

Op één video van een omstander is het geluid te horen van tien schoten die kort na elkaar worden afgevuurd. Sommige supermarktbezoekers probeerden de gewonden te helpen met handdoeken en luiers. ,,Aan iedereen die daar was en zo'n verschrikkelijke gebeurtenis heeft meegemaakt: ik kan me niet voorstellen hoe ze zich voelen in de nasleep”, zei Ardern. ,,Maar dank, voor het helpen van hen die jullie nodig hadden, toen ze jullie nodig hadden.”

Ernstige geweldsincidenten komen in Nieuw-Zeeland nauwelijks voor en het gebeurt zelden dat agenten - die normaliter geen wapens bij zich dragen - verdachten neerschieten. De stad Auckland is momenteel in een zeer strenge lockdown vanwege een uitbraak van de Delta-variant van het coronavirus, waardoor inwoners alleen hun huis uit mogen om naar de supermarkt, huisarts of het ziekenhuis te gaan.

Volledig scherm Gewapende agenten schoten de overvaller van de supermarkt neer, die ter plaatse aan zijn verwondingen overleed. © REUTERS