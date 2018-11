Facebookpolitie draait overuren: verkiezingen test voor Zuckerberg

Zo zijn de Amerikaanse verkiezingen niet alleen een test voor de Amerikaanse president Trump, maar ook voor Facebook, dat sinds dit jaar met een groot leger controleurs probeert het populairste sociale netwerplatform ter wereld (meer dan twee miljard gebruikers) op te schonen.



Sinds bekend is dat buitenlandse overheden en politieke campaigners massaal probeerden kiezers te beïnvloeden bij de presidentsrace van 2016 is dat een van de grote hoofdpijndossiers voor topman ‘Zuck’. ,,We hebben niet genoeg gedaan om misbruik te veroorzaken”, klonk zijn sorry dit voorjaar voor commissies met kritische politici in de VS en de EU. Zij eisten uitleg over het ogenschijnlijke gemak waarmee buitenlandse ‘trollen’ nepnieuws en propaganda de wereld in konden slingeren, met onder meer opruiende anti-islampagina’s en stevige Clinton-kritiek vanuit Rusland. De desinformatie varieerde van berichten over Osama Bin Laden als CIA-agent en onderzoeken waaruit blijkt dat ‘69 procent van de veteranen’ tegen Hillary Clinton is, tot polariserende advertenties over beroemdheden als Beyoncé. Al met al zouden 150 miljoen Amerikanen via Facebook geconfronteerd zijn met de buitenlandse propaganda.