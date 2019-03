Familie schutter zegt sorry voor aanslagen Nieuw-Zeeland: ‘Het is niet goed te maken’

Voor 9News bladert grootmoeder Marie door oude foto's. Ze vertelt hoe haar kleinzoon op de middelbare school meer geïnteresseerd was in computerspelletjes dan in meisjes. ,,Aan het spelen van computerspelletjes besteedde hij zijn meeste tijd. Ik denk niet dat hij oog had voor meisjes. En trouwen was al helemaal moeilijk.’’ Brentons vader overleed in 2010 aan kanker. Het was volgens de bejaarde vrouw een grote klap voor Brenton. Daarna reisde hij af naar Europa. ,,Sinds hij die kant op ging, denk ik dat de jongen die wij kenden erg veranderd is.’’



Haar woorden sluiten aan bij die van haar kleinzoon. In het manifest dat de schutter vlak voor zijn daden verspreidde, beschrijft hij ook de dood van zijn vader en hoe hij tijdens zijn reis, die zeven jaar duurde, een extreem-rechtse ideologie ontwikkelde. Een jaar geleden keer hij terug naar Grafton in Nieuw-Zeeland voor de verjaardag van zijn zus. ,,Hij leek toen gewoon zichzelf’’, zegt grootmoeder Marie. ,,Er waren geen rode vlaggen. We praatten met elkaar, aten met elkaar en vierden een verjaardag. Nu is iedereen kapot.’’