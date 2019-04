Familie vermiste Timmothy voelt zich ‘verwoest’ na valse claim

De familie van Timmothy Pitzen dacht dat er na acht jaar een einde was gekomen aan de nachtmerrie rond de vermissing van het jongetje. Maar nu blijkt dat de man die zei dat hij Timmothy was alles bij elkaar heeft gelogen, is de wanhoop groot.

Deze week dook er op de straten van een Amerikaans stadje een jonge man op die zei dat hij net was ontsnapt uit de handen van twee ontvoerders, die hem zeven jaar gevangen hadden gehouden. Hij vertelde de politie dat zijn naam Timmothy Pitzen was, een jongen die al die tijd al werd vermist.

Het leek het eind van een nachtmerrie voor zijn familie. Het eind aan jarenlange onzekerheid. Want waar was Timmothy gebleven nadat zijn moeder in 2011 een einde aan haar leven maakte en in een afscheidsbrief schreef dat haar zoontje ‘veilig was en nooit meer zou worden gevonden’?

Gisteren, anderhalve dag nadat de jonge man zich meldde, bleek uit DNA-onderzoek dat hij Timmothy niet was. De man die claimde de nu 14-jarige te zijn, was eigenlijk Brian Michael Rini, een 23-jarige dief. Zo werd de hoop die de familie had vermorzeld. ,,Het is alsof we de de dag dat hij verdween nog een keer beleven. Timmothy's vader voelt zich verwoest, opnieuw. Net als wij”, zegt tante Kara Jacobs tegen persbureau AP.

Volledig scherm Brian Michael Rini zei dat hij de vermiste Timmothy Pitzen was, maar uit DNA-onderzoek bleek dat hij loog © EPA

Zijn oma Alana Anderson vertelt dat ze nog altijd bidt dat Timmothy zijn ‘familie kan vinden zolang we hem niet kunnen vinden’. ,,Ik hoop dat als hij op een plek is waar er media of een computer is, hij genoeg herinneringen aan ons heeft en dat hij naar ons op zoek gaat. Ik denk dat hij dat kan, hij is erg slim”, stelt zijn oma.