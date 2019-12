Familiefeest eindigt in drama: Duitse keeper (20) dood uit zwembad gehaald

Volledig verbod op smartpho­nes in scholen Madrid

12:20 Even in de klas je instagram of twitterprofiel checken zit er komend schooljaar niet meer in voor scholieren in en rondom Madrid. De regio gaat het gebruik van mobiele telefoons in klaslokalen volledig verbieden. Het verbod geldt voor alle scholieren vanaf 3 jaar oud, met uitzondering van de universiteit.