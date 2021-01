Fatale smokkelreis in koeltruck, tot 27 jaar cel voor dood 39 Vietnamezen

Hughes organiseerde de mensensmokkel samen met een 43-jarige Roemeense vrachtwagenmonteur. Gheorghe Nica kreeg 27 jaar cel. Hij was er onder meer verantwoordelijk voor dat er 39 mensen in één koeltruck zaten. Omdat een eerder transport was mislukt, propte hij nog meer mensen in de truck.

Zeebrugge

Duizenden euro's

Twee van de overleden (minderjarige) Vietnamezen bleken tijdens hun reis ook maandenlang in Nederland te hebben verbleven. Een van reisde vanuit Vietnam, naar Moskou en daarna via Oost-Europa en Duitsland naar Nederland, bleek uit een reconstructie die deze site eerder maakte. In mei 2019 werd hij al eens aangetroffen in een vrachtwagen in Hoek van Holland. Ook die had bestemming Engeland. De 17-jarige jongen werd daarna ondergebracht in een speciale opvang in Limburg, maar liep daar uiteindelijk weg. De Nederlandse politie volgde hem, maar hield hem niet tegen. Twee weken later kwam hij in de koeltruck om het leven.