Favoriet Bernardo Arévalo wint presidentsverkiezingen in Guatemala

Is de Etna ooit uitgespuwd? ‘Hij verkeert in een continue fase van uitbar­sting’

De Etna op Sicilië stoot met een uitbarsting opnieuw grote hoeveelheden lava, gas en as uit. Deze week was het weer raak. Hoe gevaarlijk is deze vulkaan, een van de meest actieve ter wereld? ,,De vulkaan verkeert min of meer in een continue fase van uitbarsting”, zegt vulkanoloog Elske de Zeeuw-Van Dalfsen.