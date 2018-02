FBI gaat recht tegen Trump in over vertrouwelijke memo

Republikeinse politici hebben een document van vier pagina’s gemaakt over mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen dat schadelijk is voor de FBI. In deze memo staat volgens Amerikaanse media onder meer dat onder valse voorwendselen toestemming is verkregen voor het afluisteren van een campagneadviseur van Donald Trump. De FBI zegt zich ‘zwaar zorgen’ te maken over de juistheid van het Republikeins rapport.