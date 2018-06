FBI tipt Belgische politie over plan voor schietpartij op school

Een tiener uit het Vlaamse Dendermonde heeft vrijdag per e-mail een wapen proberen te bestellen in de Verenigde Staten. Hij deed dit naar eigen zeggen 'om zoveel mogelijk slachtoffers op een school te maken'. De FBI onderschepte het berichtje en bracht de Belgische politie op de hoogte. De tiener werd gisteren opgepakt en voor de jeugdrechter geleid.

Het mailtje zou expliciet melding gemaakt hebben van de intentie om ,,zo veel mogelijk slachtoffers op een school te maken”. De Amerikaanse FBI onderschepte het bericht en lichtte de Belgische politie in. Via het IP-adres konden de Belgische speurders achterhalen dat het bericht vanaf een schoolcomputer in Dendermonde werd verstuurd. Omdat in de mail een verwijzing naar de stad Brugge stond, hielden Brugse patrouilles afgelopen weekend verschillende scholen die een schoolfeest organiseerden extra in de gaten. Die feesten verliepen uiteindelijk zonder incidenten.

Verdachte opgepakt

Gisteren pakte de politie een minderjarige uit Dendermonde op. ,,Wij hebben een verdachte kunnen identificeren na grondig onderzoek van de politie en alle instanties", aldus een woordvoerder van het parket Dendermonde. ,,De jongeman werd voorgeleid bij de jeugdrechter, maar meer informatie zal niet vrijgegeven worden over de zaak."

Wat de reden was voor de mail blijft onduidelijk. Het is niet zeker of de jongen serieus van plan was om een schietpartij te houden op zijn school of dat de mail een grap was.