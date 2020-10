FBI verijdelt ontvoering gouverneur Michigan en omverwerpen regering: 15 arrestaties

De dertien verdachten oefenden in augustus en september hoe en waar ze de gouverneur het best konden ontvoeren op haar vakantieadres. Vier van hen wilden woensdag samenkomen om betalingen te doen voor explosieven en tactische (militaire) uitrusting uit te wisselen maar werden vlak daarvoor gearresteerd. In de loop van de avond gebeurde hetzelfde met de andere verdachten.

Ze planden ook een aanval op het Capitool, de zetel van de deelstaatregering, en op het hoofdkantoor van politie. Dat staat in een FBI-verklaring in het vandaag vrijgegeven dossier tegen de dertien. Ze zijn aangeklaagd bij het District Court Western District of Michigan en verschenen vandaag voor de rechter. Hen hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

Twee verdachten komen uit Michigan. Een van hen noemde volgens de FBI als motief dat Whitmer ‘ongecontroleerde macht’ heeft doordat er geen evenwicht is tussen de wetgevende en uitvoerende macht. Met de andere verdachte uit dezelfde deelstaat sprak hij in elektronische communicatie af “anderen te verenigen in hun gemeenschappelijke zaak en gewelddadige actie te ondernemen tegen meerdere deelstaatregeringen die de Amerikaanse grondwet schenden”, aldus de FBI.

Die andere verdachte zei volgens de federale politiedienst dat hij 200 man nodig had om het Capitool in Lansing te bestormen en de politici te gijzelen, inclusief de gouverneur. De spreker wilde Whitmer berechten wegens “verraad” en het plan uitvoeren voor de verkiezingen van 3 november. De samenzweerder verlegden hun focus later naar het vakantiehuis van de gouverneur.

Het plan lijkt zijn oorsprong te hebben in een bijeenkomst in juni in Dublin, in de aangrenzende staat Ohio. Daar waren een tiental mensen uit verschillende staten, onder wie de twee verdachten uit Michigan. De groep had het over het creëren van een samenleving die de Bill of Rights volgt (de eerste tien amendementen van de Amerikaanse Grondwet, red.) en waarin ze zelfvoorzienend konden zijn”, aldus de FBI-verklaring. “Ze bespraken verschillende manieren om dit doel te bereiken, van vreedzame pogingen tot gewelddadige acties. ... Verschillende leden hadden het over het vermoorden van ‘tirannen’ of het ‘verwijderen’ van een zittende gouverneur.”

Coronamaatregelen

De Democraat Whitmer staat bekend als een van de felste critici van president Donald Trump. De gouverneur wordt geprezen maar ook fors bekritiseerd vanwege de strenge coronamaatregelen die ze afkondigde. Daarbij werden grote beperkingen opgelegd aan het persoonsverkeer en aan de economie. Vooral extreemrechtse groeperingen waarvan sommige leden zwaarbewapend waren, betoogden daarbij wekenlang voor het lokale parlement in Michigan uit protest tegen Whitmer.

Veel van die beperkingen zijn inmiddels weer zijn opgeheven. Dit omdat het Hooggerechtshof van Michigan vorige week oordeelde dat de wet uit 1945 die was gebruikt als basis voor veel van de beperkingen ongrondwettig was.

Volledig scherm Het Capitool in Lansing. © AFP