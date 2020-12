FDA: sommige flesjes coronavaccin Pfizer bevatten extra doses

Verliefde Schot op jetski vaart 4,5 uur naar coronavrij eiland en moet de cel in

15 december De 28-jarige Dale McLaughlan heeft een celstraf van vier weken gekregen, omdat hij per jetski van Schotland naar het eiland Isle of Man reisde. De Schot miste zijn vriendin zo erg, dat hij besloot 4,5 uur te jetskiën om haar te kunnen zien. Naar Isle of Man mag in deze coronatijd alleen maar met speciale documenten worden gereisd. Dit omzeilen met een jetski is een overtreding.