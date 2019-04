Feest op straat in Khartoem: president na dertig jaar afgezet

In Soedan is president Al-Bashir na dertig jaar afgezet. Onderzoeker Anette Hoffmann is ter plaatse getuige van een bijzondere revolutie in het, ook voor Europa belangrijke, Afrikaanse land.

De revolutie voltrekt zich bij haar om de hoek, in Khartoem. Vrouwen demonstreren en juichen, milities trekken voorbij en inmiddels is de Soedanese president Al-Bashir na dertig jaar afgezet. Anette Hoffman, verbonden aan Clingendael Instituut, verblijft al lange tijd in de Soedanese hoofdstad en te midden van de euforie op straat ze wil vooral optimistisch zijn over wat er aan de hand is in een van de meest repressieve landen in de wereld.

,,Optimistisch omdat we dat de mensen die vier maanden op straat protesteerden en hun leven hebben gewaagd verschuldigd zijn. We moeten in deze mensen durven geloven. Dat zij zo’n regiem op de knieën kunnen brengen is bijzonder.’’ De organisatiegraad van de demonstranten is indrukwekkend, aldus de in Duitsland geboren Hoffmann die ‘veel verschillende mensen’ ziet vieren. ,,Dit is geen studentenprotest. Er staan hele gezinnen op straat. Ik zie arme mensen uit de sloppenwijken maar ook artsen en ingenieurs. Er is financiële steun geweest van Soedanezen die naar het buitenland zijn vertrokken maar de ziel van de opstand zit hier. Los van politieke partijen staan de associaties van bepaalde beroepsgroepen vooraan, artsen en ingenieurs. Het knappe is dat ze de demonstranten overtuigende informatie geven over wie ze zijn en wat er speelt. Ze hebben allerlei geruchten en nepnieuws goed weerlegd. Dat is indrukwekkend in een regiem dat in het begin duizenden demonstranten oppakte en hard heeft geslagen. Er zijn mensen gemarteld in de gevangenis en sommigen daarvan overleven het niet.’’

Volledig scherm Demonstranten zingen vreugdeliederen na het nieuws dat dictator Al-Bashir is afgezet. © REUTERS

Nog een opmerkelijke ontwikkeling bij deze opstand is volgens Hoffmann de doorslaggevende rol van vrouwen. Soedan is een zeer islamitisch land, de sharia is de wet. Vrouwen hebben weinig te vertellen. Toch is twee derde van de demonstranten op straat vrouw. ,,Ze zijn heel actief. Ook met het organiseren. Achter de schermen wordt eten gemaakt en gebracht. Dat is opmerkelijk, dat kennen we hier niet. Soedanese vrouwen zijn traditioneel sterk geweest in de geschiedenis van het land maar dit hebben we nooit zo gezien. Vrouwen die in het openbaar zo hun mening geven. Daarmee nemen ze een enorm risico want zij hebben de kinderen thuis. Ze kunnen het zich niet veroorloven zo maar op straat te worden opgepakt. Dat is nieuw en dat geeft moed dat er iets moois van kan komen.’’

Over het waarom van de opstand is veel geschreven. Dalende olieprijzen en een falende economie ondermijnden al jaren de macht van Al-Bashir en zijn geestverwanten. Hoffmann heeft Soedan lang gevolgd en wijst op andere krachten. Dat er zoveel vrouwen meedoen is volgens haar een reactie op het steeds conservatiever worden van de Soedanese samenleving onder invloeden van buiten, met name Saoedi-Arabië. ,,Je ziet het aan het geld dat via moskeeën binnenkomt, je ziet het aan de imams die door Saoedi-Arabië worden gefinancierd of hierheen worden gestuurd. Je ziet het aan de kleding van de vrouwen. Die is vaker helemaal zwart en het gezicht is bedekt in plaats van de typisch kleurrijke Soedanese kleding. Dat zijn allemaal indicatoren dat er minder ruimte wordt gegeven aan de vrouw. Misschien dat juist om die reden de vrouwen nu heel sterk en verfrissend naar voren komen.’’

Volledig scherm Blijdschap en hoge verwachtingen op straat in Khartoem

Klappen

Vrouwen hebben ook de eerste klappen opgevangen benadrukt ze. ,,Er zijn nog heel traditionele straffen. Zweepslagen. En er is seksueel geweld tegen vrouwen geweest. Wat we vaak hoorden in de begintijd was dat protesten met bruut geweld werden neergeslagen. Ook tegenover vrouwen. Ze werden op straat gegooid en getrapt. En het grofste verbale geweld werd tegen hen gebruikt als ‘slet’. Dat is een heftige belediging in de islam voor vrouwen op wie moreel niets aan te merken valt en die alleen gebruik maken van hun in de grondwet neergelegde recht om hun mening te mogen uiten.’’

Soedan is de laatste jaren naar een steeds conservatievere islam gegleden. Soedanese soldaten vechten voor de Saoedi-Arabië in Jemen en het land is afhankelijk van heel veel Saoedisch geld. Hoffmann ziet de politieke en religieuze invloed ook door de toenemende macht van moslimbroederschappen die met de inmiddels onttroonde Al-Bashir optrokken. ,,Dat heeft natuurlijk effect op de rol van de vrouw in de maatschappij. Die worden onderdrukt. Mae wat we de laatste paar maanden hebben gezien is het tegenovergestelde. Vrouwen die opkomen voor hun land en de toekomst van hun kinderen. Het economische verhaal speelt zeker ook mee maar als je luistert naar wat er vandaag wordt geroepen op straat hoor je niet: we willen brood en eten of willen, maar we willen vrijheid en verandering.’’

Wat dreigt als het niet goed gaat? Hoewel er nu veel blijdschap is op straat ziet Hoffmann de risico’s dat de protesten worden gekaapt. ,,Er zijn regionale spelers die belangen hebben het land onder controle te houden. Je hebt Egypte en de moslimbroederschap. Ik zie Egyptische veiligheidstroepen op straat. Andere risico is dat de regionale politici die bijvoorbeeld veel belangen heeft in de goudmijnen de macht pakken.’’

Vluchtelingen