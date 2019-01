Feestje eindigt in drama: Vijf meisjes dood in Poolse escape room

Volgens politiewoordvoerder Monika Kosiec vonden brandweermannen de lichamen van de meisjes nadat zij een vuur hadden geblust dat rond 17.00 uur was ontstaan. Ze zegt dat het zeer waarschijnlijk is dat de vijf vriendinnen een van hun verjaardagen aan het vieren waren toen het noodlot toesloeg.



Een 25-jarige man raakte gewond door de brand. Hij is met brandwonden naar een ziekenhuis gebracht en kon niet direct ondervraagd worden door de politie.



Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan, geeft Tomasz Kubiak namens de lokale brandweer aan. Het Poolse persagentschap PAP meldt op basis van bronnen dat de vijf tieners zijn overleden door koolstofmonoxidevergiftiging, maar dat is nog niet officieel bevestigd.