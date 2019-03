Felbekritiseerde Australische senator krijgt ei op zijn hoofd en slaat er op los

Christ­church-terrorist oefende op de schietbaan met zijn AR-15

11:14 Brenton Tarrant, de man die verdacht wordt van de massamoord in Nieuw-Zeeland, heeft een vergunning voor alle vijf wapens die hij in bezit heeft. Ook was hij een regelmatig bezoeker van de Bruce Rifle Club in Milton, een stadje vlakbij zijn woonplaats Dunedin.