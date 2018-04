Filmliefhebbers in Saudi-Arabië mogen na 35 jaar weer naar de bioscoop

De eerste opent 18 april al de deuren in de hoofdstad Riyad. Mannen en vrouwen worden niet gescheiden in de zalen, zoals wel het geval is op veel andere openbare plaatsen in het conservatieve land.



De superheldenfilm Black Panther is naar verluidt de eerste film die op de Saudische schermen te zien is. Saudi-Arabië had tot de jaren tachtig enkele filmhuizen. Deze werden gesloten door de overheid in een tijd dat de conservatieve islam steeds meer invloed kreeg in het koninkrijk.



De terugkeer van de cinema is onderdeel van ambitieuze economische en sociale hervormingen, die bekend staan onder de naam Vision 2030. Het belangrijkste doel is de economie minder afhankelijk maken van olie. Het gaat ook gepaard met een modernisering van het land.