Financieel schandaal rond Vaticaan: 450 miljoen verdwenen

Twintig miljoen euro is verdwenen van de privérekening van paus Franciscus - en dat is nog maar een fractie van de enorme som geld die uit het Vaticaan geloodst is en belandt is bij kardinalen, makelaars en duistere tussenpersonen. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica zou er in totaal zo’n 450 miljoen euro verdwenen zijn.



De Vaticaanse justitie heeft inmiddels vijftien mensen in staat van beschuldiging gesteld, van wie zeven binnen het Vaticaan zelf. Hen wordt verduistering, machtsmisbruik en corruptie ten laste gelegd. De hoofdverdachte in de zaak is kardinaal Angelo Becciu, zeg maar de vice-premier van het Vaticaan. Hij is door de paus op non-actief gesteld. Ook moet hij zijn kardinaalstitel inleveren. De Vaticaanse magistraten spreken in hun onderzoeksrapport van een ‘goed opgezet plan om de financiën van het Vaticaan te plunderen dat zijn weerga niet kent’.