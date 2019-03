Finse bende opgerold die 14 jaar lang kinderporno produceerde en ruilde

In ruil voor de filmpjes kregen de makers kinderporno terug. Op een van die opnames zag de politie hoe een kind werd vermoord tijdens het misbruik, zo lieten de onderzoekers weten. Het misbruik door de Finse bende varieerde van het kijken met een kind naar volwassen porno tot het gedurende 10 uur verkrachten van een gedrogeerd kind.



De opnames werden over zeker zeventien westerse landen verspreid, vooral in Europa, zegt hoofdrechercheur Sanne Springare. Om de slachtoffers in bescherming te nemen, zijn details over de verdachten of plaatsen waar het misbruik plaatsvond niet vrijgegeven. De zaak wordt nu overgedragen aan het openbaar ministerie.