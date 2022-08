Finse premier biedt excuses aan voor ‘ongepaste foto’ van topless vrouwen in ambtswoning

Ondanks de vele steunbetuigingen die de Finse premier Sanna Marin de afgelopen dagen ontving is de storm rondom haar nog niet gaan liggen. Vandaag bood ze haar excuses aan voor een foto van topless vrouwen op een feestje in haar ambtswoning.

Marin stelt dat het feestje plaatsvond in juli, na het Ruisrock music festival. Deze week begon de genomen foto te circuleren op sociale media. Daarop is te zien hoe twee bekende, Finse influencers elkaar zoenen. Hun borsten zijn ontbloot, maar verborgen achter een bordje waarop ‘Finland’ staat, melden persbureaus Reuters en AFP. Dit alles in de ambtswoning van de Finse premier, Kesaränta in Helsinki. Volgens Marin is de foto genomen in een van de toiletten beneden in het gebouw.

,,Naar mijn mening is deze foto ongepast’’, zei de 36-jarige Marin vandaag tegen de pers. ,,Ik bied mijn excuses ervoor aan. Zo'n soort foto had niet genomen mogen worden. Aan de andere kant: er is niks geks gebeurd tijdens dat samenzijn’’, eindigt ze stellig. De groep mensen bracht samen tijd door, zegt de premier. Ze zwommen samen en gingen in de sauna.

Middelpunt

De foto en excuses volgen op een lastig moment voor Marin. Afgelopen week was ze het middelpunt van een rel toen video's uitlekten waarop zij dansend en feestend te zien is. Op de beelden is te zien hoe feestvierders zingen, knuffelen en dansen, samen in een privé-appartement. De premier reageerde verbaasd op de ontstane ophef en benadrukt dat de beelden een paar weken geleden in een privésetting zijn gemaakt en dat ze ervan uitging dat ze niet zouden uitlekken. ,,Het voelt slecht dat ze zijn gepubliceerd”, aldus Marin.

Het uitlekken van de video doet haar verdriet, liet ze weten, maar het zal haar gedrag niet veranderen. In Finland heeft de premier al het imago een feestbeest te zijn. „Ik ga exact dezelfde persoon zijn die ik tot nu toe ben geweest.” Over de mensen op de video zegt ze: ,,Ja, dit blijven mijn vrienden.” In een andere video was de premier te zien, dansend met een zanger in een vipruimte van een club.

Marin zag zich gedwongen een drugstest te doen. Hoewel ze vrijdag ontkende ooit drugs te hebben gebruikt, ook niet op het feestje in het privé-appartement, werd die suggestie in beschuldigingen van anderen wel gewekt. De testuitslag bleek maandag negatief. Op de website van de premier staat dat de drugstestverklaring is ondertekend door een arts en dat Marin de test zelf betaalt.

Steunbetuigingen en kritiek

De premier ontving vele steunbetuigingen uit binnen- en buitenland, met name van vrouwen. Die vinden dat ook een premier in privétijd gewoon van het leven moet kunnen genieten en moet kunnen feesten en dansen. Volgens de Britse krant The Guardian delen honderden Finse vrouwen dans- en feestfilmpjes van zichzelf onder de hashtag #solidaritywithsannamarin.

Toch klinkt er ook kritiek, met name uit de hoek van de politieke tegenstanders van sociaaldemocraat Marin. Volgens sommigen is haar gedrag premier onwaardig. Sommige lokale media verwijten haar dan weer ‘geen controle’ te hebben over opnames die anderen maken en kunnen verspreiden. De foto van de twee topless vrouwen verscheen volgens verschillende media voor het eerst op een TikTok-account van een van de influencers op de foto, Sabina Sarkka (33), een voormalig deelnemer aan de Miss Finland-verkiezing.

Jongste premier

In 2019 trad Marin aan als jongste premier ter wereld. ,,Binnen vier jaar zullen we Finland niet voltooien, maar het kan beter worden. Ik wil een samenleving opbouwen waarin ieder kind alles kan worden en waarin ieder mens waardig kan leven en oud kan worden”, schreef Marin destijds op Twitter.

Drieënhalve week nadat ze haar 34ste verjaardag vierde, werd Marin regeringsleider. Tot de val van zijn kabinet in mei 2019 was de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, die negen maanden jonger is dan Marin, de jongste premier.

Afgelopen januari vertelde Marin in gesprek met Reuters over hoe zij en vrouwelijke ministers uit haar ploeg werden bejegend. Ze ontvangen vele haatberichten vanwege hun geslacht en uiterlijk.