Floortje Dessing ontsnapt uit Jemen

Dessing verschool zich de afgelopen dagen met hulpverleners van het Rode Kruis in de kelder van het Rode Kruis-hoofdkwartier in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. De Nederlanders belandden daar in de burgeroorlog die hevig was opgelaaid. De coalitie, onder aanvoering van Saoedi-Arabië, vecht daar tegen door Iran gesteunde Houthi-rebellen met onder meer tanks en mortieren. Dessing was in Jemen voor opnames van haar televisieprogramma Floortje naar het einde van de wereld.