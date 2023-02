Florida voert voor het eerst in bijna vier jaar weer doodstraf uit

In de Amerikaanse staat Florida is voor het eerst in bijna vier jaar tijd opnieuw een terdoodveroordeelde geëxecuteerd. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten vrijdag bekendgemaakt.

De 59-jarige Donald Dillbeck zat in de cel omdat hij in 1990 een vrouw op een parkeerplaats in Tallahassee met messteken had gedood. Op dat moment was hij op de vlucht voor een levenslange gevangenisstraf, waarvoor hij was veroordeeld nadat hij in 1979 een agent had gedood.

Dillbeck zat 32 jaar in de dodencel en werd donderdag om het leven gebracht met een dodelijke injectie. Hij had kort voordien nog geprobeerd zich te verzetten tegen zijn straf, maar dat is niet gelukt. Voor zijn executie maakte hij gebruik van het recht op een ‘laatste woord’. ,,Ik weet dat ik mensen beschadigd heb toen ik jong was. Ik heb er echt een bende van gemaakt”, zei hij. Ook bekritiseerde hij de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis, die toestemming gaf voor de executie.

Dillbeck was 15 jaar toen hij in Indiana een man neerstak terwijl hij een radio wilde stelen, aldus rechtbankdocumenten. Hij vluchtte naar Florida, waar agent Dwight Hall hem op het spoor kwam op een parkeerterrein in Fort Myers Beach. Terwijl Hall hem fouilleerde, ontstond er een gevecht tussen de twee. Dillbeck bemachtigde Halls pistool en schoot hem dood.

Voor de moord op Hall kreeg Dillbeck een levenslange gevangenisstraf. Daarvan had hij 11 jaar uitgezeten toen hij ontvluchtte terwijl hij als gedetineerde werkte op een locatie voor senioren. Hij kocht een mes en wilde de auto stelen waarin de destijds 44-jarige Faye Vannzat. Ze verzette zich, waarna Dillbeck haar meer dan 20 keer stak, onder meer in haar keel. Dillbeck werd op zijn vlucht gearresteerd.

De twee kinderen van Vann waren bij de terdoodbrenging aanwezig. Ze dankten na afloop de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis voor het goedkeuren van de executie. ,,11.932 dagen geleden vermoordde Donald Dillbeck op brute wijze onze moeder. We zijn beroofd van jaren van herinneringen met haar en het is sindsdien zeer pijnlijk”, zeiden ze in een verklaring.

Dillbeck is de zevende persoon die dit jaar in de VS is geëxecuteerd, de honderdste in Florida sinds 1976.