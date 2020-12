‘Forrest Gump’ van Italië loopt na ruzie met vrouw 450 km en krijgt coronaboete

Het bijzondere verhaal van de 48-jarige man werd na een bericht in de Italiaanse krant Il Resto del Carlino massaal gedeeld op sociale media. Het leverde hem de bijnaam “Forrest Gump” op, een verwijzing naar de gelijknamige film uit 1994, waarin Tom Hanks duizenden kilometers door de Verenigde Staten rent.

De politie maakte na bijna een week een einde aan de lange wandeling, toen de Italiaan om 02.00 uur ‘s nachts in Fano, aan de Adriatische kust, werd staande gehouden. De man kreeg een boete van € 400 voor het overtreden van de avondklok, zo meldt de BBC.

De man vertelde tegen de politie dat hij een week eerder uit Como was vertrokken en geen transport had gebruikt. Onderweg had hij van mensen eten en drinken aangeboden gekregen. ,,Ik ben oké, alleen een beetje moe’', zei hij, na gemiddeld 60 km per dag te hebben afgelegd.

Als vermist opgegeven

Nadat de politie zijn identiteitsbewijs in hun database hadden gecontroleerd, werd duidelijk dat hij door zijn vrouw als vermist was opgegeven. Na een telefoontje kwam de vrouw haar echtgenoot weer ophalen.

Of de man de boete ook daadwerkelijk moet betalen, is onbekend. Op sociale media krijgt de man veel steun van mensen die zeggen dat hij juist een beloning had moeten krijgen, omdat hij op een zeer ludieke manier zijn woede tot bedaren had weten te brengen.

,,Wie weet waar deze man helemaal naar toe was gewandeld, als hij niet door de politie staande was gehouden’', schreef de Italiaanse krant Corriere della Sera. Waar de ruzie met zijn vrouw precies over ging, is onbekend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.