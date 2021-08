Fotoshoot eindigt in drama: luipaard bijt Duits model in hoofd, slachtoffer zwaargewond

Een 36-jarig Duits fotomodel is zwaargewond geraakt toen ze tijdens een fotoshoot met een luipaard werd aangevallen door het dier. Het drama vond plaats in een ‘seniorenresidentie voor showdieren’ in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Tegen de eigenaresse van het opvangcentrum is een onderzoek gestart naar het toebrengen van lichamelijk letsel door nalatigheid.

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen in haar gezicht per helikopter overgebracht naar een gespecialiseerde kliniek. Ze is niet levensbedreigend gewond, meldt de regionale omroep MDR.

De vrouw bezocht dinsdag het dierenopvangcentrum in Wangen, zo'n 100 kilometer ten westen van Leipzig. Ze zou er worden gefotografeerd met een van de twee luipaarden. Volgens de Mitteldeutscher Rundfunk bevond het fotomodel zich met de eigenaresse in de kooi van het dier toen de luipaard de bezoekster om nog onbekende reden aanviel en in het hoofd beet. Wie de fotoshoot organiseerde en of er nog meer mensen waren, is onduidelijk.

Even later waarschuwde de waarschuwingsapp Katwarn voor een ontsnapte ‘grote kat’. Deze melding werd na korte tijd weer ingetrokken maar deed de politie wel uitrukken naar het opvangcentrum.

Het fotomodel, afkomstig uit de aangrenzende deelstaat Thüringen, verklaarde volgens de regionale omroep tegenover de politie, dat ‘de eigenaresse en het dier geen schuld treffen.’ De 50-jarige eigenaresse geeft geen commentaar.

Quote De eigenares­se en het dier treffen geen schuld Fotomodel

De vrouw geldt als ervaren. De bewuste luipaard figureerde al meerdere keren in fotoshoots, aldus de MDR.

Oud-dierentrainer

Het opvangcentrum is volgens de omroep geen dierenasiel maar een privé-initiatief van een voormalige dierentrainer. Naast de twee luipaarden Paris en zijn jongere broer Troy verblijven er ook een pony, varkens en vogels. Na de aanval door het luipaard willen de autoriteiten nu controleren of de dieren conform de voorschriften worden gehouden.

De website van de seniorenresidentie voor showdieren begint met de tekst: ‘Gepensioneerde showsterren genieten nog steeds van applaus. Wees erbij en bezoek ons! Alle twee- en viervoeters kijken uit naar uw bezoek'. Verder staat er onder meer dat de bewoners voor film- en reclamespots worden en werden gebruikt. De twee luipaarden kwamen in juni 2019 naar het opvangcentrum toen hun vorige eigenaar, die jarenlang shows met hen had gegeven maar stopte vanwege zijn leeftijd, kanker kreeg. ‘Hij was al vijf jaar op zoek naar een plek voor Troy en Paris’, luidt het. Hun nieuwe eigenaar werkte veertien jaar in de Panther-Magic-Show en trainde beide luipaarden.

Volgens de MDR stond op de website ook dat bezoekers tijdens ​​’een onvergetelijke dag’ in de seniorenresidentie ‘heel, heel dicht bij de (soms exotische) dieren kunnen komen.’ Hoogtepunt van de 250 euro kostende ‘Adventure Day’ is het voeren van de luipaarden ‘onder veilige omstandigheden’. Deze informatie is nu niet meer terug te vinden op de site.

Volledig scherm Een van de luipaardkooien. © Videostill MDR

Volledig scherm Een van de luipaarden. © Videostill MDR

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: