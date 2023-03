Foutje van archeologen: ‘eeuwenoude’ inscriptie op potscherf blijkt recent aangebracht

Een deskundige die in augustus meedeed aan een opgravingsexpeditie benaderde na alle media-aandacht over de vondst de Israel Antiquities Authority (IAA), de overheidsinstantie die zich bezighoudt met conservering. Ze vertelde dat de inscriptie niet authentiek is. De expert had zélf het opschrift gemaakt ‘terwijl zij aan een groep studenten demonstreerde hoe scherven in de oudheid van inscripties werden voorzien’.

,,Vervolgens liet ze de scherf achter op de opgravingsplek, wat leidde tot de foutieve identificatie. Ze is ondervraagd en zei dat dit onbedoeld en zonder kwade opzet was gebeurd”, verklaart de IAA aan Times of Israel.

,,De IAA neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de ongelukkige gebeurtenis”, zegt Gideon Avni, de hoofdwetenschapper van de antiquiteitenautoriteit. Het stuk was voorafgaand aan de eerste bekendmaking door twee vooraanstaande onderzoekers bestudeerd. ,,Als instelling die streeft naar de wetenschappelijke waarheid, zetten wij ons in om de gemaakte fout te corrigeren en bekend te maken aan het publiek.”

Wereldnieuws

De ontdekking van de scherf was wereldnieuws, aangezien gedacht werd dat de inscriptie de eerste ooit gevonden was met de naam van de Perzische koning Darius de Grote erop. De potscherf, met als inscriptie ‘Jaar 24 van Darius’, was gevonden door een wandelaar bij de oude plaats Lachish, 2500 jaar geleden een welvarende stad en een belangrijk administratief centrum. De inscriptie zou een ontvangstbewijs zijn voor ontvangen of verzonden goederen.

Archeoloog Saar Ganor van de IAA vertelde aanwezigen vorige week over de 'eeuwenoude' inscriptie.

Darius I regeerde van 522-486 voor Christus, in een periode dat het Perzische Rijk snel groeide en een groot deel van de antieke wereld omvatte. In Israël was nooit schriftelijk bewijs gevonden van Darius’ heerschappij. Darius was de vader van koning Ahasveros, een belangrijk figuur in de Joodse traditie die verband houdt met het feest Poerim. Bij dat feest, dat volgende week weer wordt gevierd, wordt herdacht dat het Joodse volk van uitroeiing werd gered.

De vindplaats was geen ‘gecontroleerde archeologische opgravingsplek’, en daarom hadden er vraagtekens moeten worden geplaatst bij de authenticiteit van de vondst, zegt Avni. ,,In termen van ethische en wetenschappelijke praktijken zien wij dit als een zeer ernstige gebeurtenis. Het achterlaten van de nieuw ingegraveerde scherf op de plek was onzorgvuldig en leidde tot de fout die de onderzoekers maakten en de wetenschappelijke waarheid verstoorde.”