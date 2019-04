Frankrijk rouwt om Notre-Dame, Parijzenaars verzamelen stukjes houtskool van het dak

Burgemeester Hidalgo van Parijs zegt met een brok in haar keel dat ze is getroffen door alle blijken van medeleven. ,,Burgemeesters uit alle delen van de wereld steunen ons. Er is een menselijke keten die zich manifesteert.” Parijs overweegt een internationale conferentie van donateurs voor de wederopbouw. Met name vanuit de Verenigde Staten zouden zich al verschillende grote geldschieters hebben gemeld.

De aanblik van het geblakerde dak doet de Parijzenaars pijn. Sommigen zijn vanochtend uit andere delen van de stad gekomen en hebben de halve nacht gewaakt en gebeden. ,,Ik ben er kapot van. Dit is Frankrijk, ik hield zo van die kerk. Ik bid dat het dak kan worden gerestaureerd”, zegt Julie op de Franse radio.

Voor de Fransen, maar vooral voor de Franse katholieken komt het hard aan. Dit is de aanloop naar het Paasweekend. Het lijden van Christus wordt door sommigen in verband gebracht met het lijden van de Notre-Dame en het verlies van zoveel kunstschatten. Het zijn zware jaren, het lijden van de katholieke kerk die ook in Frankrijk is verwikkeld in misdragingen van priesters, wordt erbij gehaald. Grote woorden die soms slecht vallen zoals de tweet van afgevaardigde Gilles Lebreton die meent dat de brand deel uitmaakt van een complot van president Macron. Hij zou uitgerekend gisteravond de natie toespreken na alle protesten van de Gele Hesjes. Hij krijgt de wind van voren, van alle kanten. De meeste politici roepen op tot een politiek bestand en tot nationale eenheid.

Een Russische toerist, Nathali, vertelt in de Franse media hoe ze in de kathedraal was toen het brandalarm afging, tijdens de late middagdienst. ,,We dachten eerst dat het een vals alarm was, de priester ook. Hij ging door met de mis maar was erg nerveus. Toen hoorden we een klap en toen ging het tweede alarm af. We gingen allemaal naar buiten.”

Steunbetuigingen

Uit heel de wereld komen steunbetuigingen. In Afrika en het Midden-Oosten wordt getreurd. Veel inwoners van de voormalige Franse koloniën hebben herinneringen aan Parijs. De groep The National die gisteravond een concert gaf in Parijs, bracht spontaan een hommage aan de beroemdste kathedraal ter wereld.

Sommigen mensen koesteren bijzondere souvenirs. Stukjes houtskool van het dak. Door de hitte zijn ze omhooggestuwd en elders geland.

Philippe Lefebvre heeft geen woorden voor wat er gebeurde. Hij is de organist van Notre-Dame en moet vrezen dat zijn instrument onherstelbaar is beschadigd. ,,Ik ben kapot”, zegt hij en dan nog een kleine anekdote. ,,Het orgel heeft de Franse Revolutie overleefd. Destijds gingen revolutionaire de kerken af om de orgelpijpen te slopen en om te smelten voor kanonnen. Notre-Dame werd beschermd.” Nu schijnen veel van die beroemde orgelpijpen, ‘die stenen lieten zingen’ alsnog gesmolten.