Frankrijk start onderzoek naar mogelijke Russische invloed #gelehesjes

Chauffeur vast voor schieten op 'gele hesjes'

15:19 Een 60-jarige Spaanse vrachtwagenchauffeur is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt, omdat hij bij de Franse stad Béziers met losse flodders had geschoten op betogers in gele hesjes. Het Spaanse persbureau Europa Press meldt dat een betoger door het incident lichtgewond raakte.