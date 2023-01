Frankrijk verbiedt jagen met een borrel op, jagers schieten te vaak mensen neer

Franse jagers die schieten op fazanten, everzwijnen en herten kunnen straks gedwongen worden om een blaastest te doen. Met alcoholcontroles hoopt de regering ongelukken te voorkomen. Nu schiet een Franse jager nog wel eens per ongeluk op voorbijgangers of huizen, omdat hij of zij teveel heeft gedronken.

Als jagers een borreltje te veel op hebben kunnen ze straks een boete krijgen. Als ze een ongeluk veroorzaken kan hun jachtvergunning worden ingetrokken.

De Franse regering heeft een serie maatregelen aangekondigd in de strijd tegen jachtongelukken. Vorig jaar vielen er in Frankrijk acht doden en zo’n negentig gewonden tijdens de jacht. ,,Ons doel is dat er straks niet één ongeluk meer gebeurt’’, aldus staatssecretaris Bérangère Couillard (Ecologie).

In bijna een op de tien gevallen is er drank in het spel. Een jager verwondt of doodt dan abusievelijk een collega-jager of een voorbijganger onder invloed van alcohol. Volgens de nieuwe regels geldt er straks een limiet van 0,5 promille alcohol in het bloed, net als bij automobilisten. Dat komt neer op maximaal twee glazen wijn.

Jaag-app

Naast de blaastest laat de regering ook een speciale app ontwikkelen. Daar kunnen bijvoorbeeld wandelaars zien waar en wanneer wordt gejaagd en een alternatieve route kiezen. Verder moeten jagers zich vaker laten bijscholen.

Natuurorganisaties hadden voorgesteld om de zaterdag of zondag ‘jachtvrij’ te maken. Dan zouden gewone Fransen op hun vrije dag ook zonder problemen de natuur in kunnen. Dat vond de regering te ver gaan.

De maatregelen die nu zijn aangekondigd zijn een reactie op een fel debat dat in Frankrijk is ontstaan over de gevaren van de jacht. Steeds vaker worden verhalen en video’s gedeeld van mensen die geraakt worden door een kogel of waarop te zien is hoe hun huis per ongeluk wordt beschoten: op foto’s zijn de kogelgaten in ramen of muren nog te zien.

In Frankrijk hebben meer dan een miljoen mensen een jachtvergunning. En hoewel het debat is opgelaaid, lijkt het aantal ongelukken af te nemen. Zo’n twintig jaar geleden vielen er gemiddeld meer dan twintig doden per jaar, nu zijn het er vaak minder dan tien. Of dat een structurele verbetering is, is niet duidelijk omdat sinds 2020 vanwege corona veel minder wordt gejaagd.