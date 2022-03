Frankrijk versoepelt vanaf 14 maart de coronaregels

video LIVE | Westerse bedrijven sluiten massaal hun deuren in Rusland

Westerse bedrijven als Ikea, Nike en Apple sluiten hun winkels in Rusland. De delegaties van Oekraïne en Rusland zijn een derde ronde van overleg binnenkort overeengekomen. Ook de tweede ronde vandaag in Belarus leverde niet de resultaten op waarop Oekraïne had gerekend, zei een Oekraïense onderhandelaar. Er zou onder meer over een staakt-het-vuren worden gesproken. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.

22:53